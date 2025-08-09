Guardiola: “Noi del City meritiamo tutto. Rapporto con Palermo? Ora è più stretto”

“Amichevole importante per tutti. Per noi è l’ultima e il rapporto tra le due squadre oggi più stretto rispetto al passato”. Sono le parole di Guardiola, intervenuto prima della gara del suo City col Palermo per dare il suo punto di vista.

“Volare in Italia è sempre una gioia, ma per conoscere Palermo e la Sicilia bisogna viverci o venirci in vacanza. Perché tanto entusiasmo per noi? Abbiamo fatto una decade strepitosa, ci meritiamo tutto, mi dispiace dirlo, abbiamo vinto tanto e c’è ancora del lavoro da fare altrimenti sarebbero cambiati allenatore e giocatori. Abbiamo fatto un grande percorso e siamo pronti per la nuova stagione”.

Poi, l’opinione su Inzaghi. “In area era furbo, capiva in anticipo dove sarebbe arrivata la palla. Questibsono i grandi attaccanti: se arrivi un secondo dopo, non segni. Pippo aveva un senso incredibile del gol. Come allenatore, imvece, ha già fatto bene pur essendo ancora giovane”.



