Napoli-Girona, c’è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Amichevole

L’estate azzurra continua con un nuovo test di prestigio: Napoli-Girona è in programma sabato 9 agosto 2025, alle ore 19:00, presso lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sede del ritiro partenopeo.

Se ti stai chiedendo dove vedere Napoli-Girona in diretta tv o streaming, e se sarà possibile guardarla gratis in chiaro, ecco tutte le informazioni 📡🔍.

📺 Napoli-Girona, diretta tv: dove vederla

Per questa amichevole NON è prevista la diretta in chiaro. La sfida sarà disponibile solo in pay-per-view al costo di 9,99 euro su:

•DAZN

•Sky Primafila

•OneFootball

Le piattaforme consentono la visione anche su Smart TV, oppure su televisori collegati a PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick o TIMVISION Box.

🌐 Napoli-Girona, diretta streaming

Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming, sempre in pay-per-view a 9,99 euro, su:

•DAZN

•Sky Go

•OneFootball

💻 Potrai seguirlo da PC, tablet o smartphone, scaricando le relative app e accedendo con le tue credenziali.

📍 Dove si gioca

La partita si disputerà al Teofilo Patini di Castel di Sangro, impianto immerso nel cuore dell’Abruzzo, tradizionale sede estiva del ritiro del Napoli e teatro di numerosi incontri amichevoli negli ultimi anni.