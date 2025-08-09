Palermo – Manchester City, c’è la diretta gratis? Dove vederla in diretta tv e streaming / Amichevole

Serata di calcio internazionale allo Stadio Renzo Barbera di Palermo: oggi, sabato 9 agosto 2025, alle ore 21:00, i rosanero sfidano il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy. Un test di lusso per la squadra siciliana, contro i campioni di Pep Guardiola.

Se ti stai chiedendo dove vedere Palermo-Manchester City in diretta TV o streaming e se sarà possibile guardarla gratis, ecco tutte le info utili. 📡

📺 Palermo-Manchester City in TV: dove vederla

Niente diretta in chiaro per Palermo-Manchester City: per assistere alla sfida sarà necessario essere abbonati a Sky, NOW o DAZN, oppure acquistare l’evento su OneFootball. Un’occasione unica per vedere i rosanero affrontare una delle squadre più forti al mondo.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su:

•Sky Sport (per abbonati)

•DAZN (per abbonati)

•NOW (per abbonati)

🌐 Palermo-Manchester City in streaming

Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su:

•DAZN (per abbonati)

•OneFootball (pay-per-view a €4,99)

•City+ (canale ufficiale del Manchester City, visibile a livello internazionale)

💰 OneFootball: come acquistare la partita

Il Palermo ha chiarito che su OneFootball la visione non è compresa nell’abbonamento e richiede l’acquisto singolo al prezzo di €4,99.

Ecco la procedura passo-passo:

1️⃣ Registrati gratuitamente su OneFootball (via web o app mobile).

2️⃣ Cerca “Palermo” e accedi al profilo ufficiale del club.

3️⃣ Vai alla sezione “Partite” e seleziona Palermo-Manchester City Anglo-Palermitan Trophy.

4️⃣ Completa l’acquisto (€4,99) e goditi la partita.

📲 Dove guardarla dopo l’acquisto su OneFootball

Dopo aver acquistato il match, sarà possibile seguirlo:

•Da PC via OneFootball TV

•Su smartphone e tablet (app iOS e Android)

•Su smart TV e dispositivi come Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung

🌍 Copertura internazionale

L’incontro sarà trasmesso in tutto il mondo. Il Palermo ha anche pubblicato una guida con tutte le opzioni di visione Paese per Paese.

Per gli spettatori dall’estero, qui di seguito un riepilogo dei broadcaster che trasmetteranno il match: Paese Broadcaster UK CITY+, OneFootball USA DAZN, CBS Golazo, CITY+ Brasile DAZN, Nosso Futebol (Sporty Group) via YouTube (geobloccato), CITY+ Resto dell’America DAZN, CITY+ Germania, Austria, Svizzera OneFootball, CITY+ Spagna, Portogallo OneFootball, CITY+ Grecia, Cipro OneFootball, CITY+ Finlandia, Islanda OneFootball, CITY+ Finlandia, Islanda OneFootball, CITY+ India OneFootball, CITY+ Olanda, Polonia DAZN, CITY+ Croazia ZonaSports TV, CITY+ MENA DAZN Starzon & TV, CITY+ Ghana, Kenya, Nigeria, Sudafrica Sporty Group su YouTube (geobloccato), CITY+ Cina Douyin, CITY+ Singapore Singtel, CITY+ Malesia Astro, CITY+ Thailandia Mono, CITY+ Corea del Sud Coupang, CITY+