Monopoli-Lecce in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

Appuntamento per il calcio pugliese: sabato 9 agosto 2025, allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, i biancoverdi sfidano il Lecce in un’amichevole estiva ricca di curiosità. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:30.

Se ti stai chiedendo dove vedere Monopoli-Lecce in diretta TV o streaming e se sarà possibile seguirla gratis, ecco tutte le informazioni utili. 📡

📺 Monopoli-Lecce in TV: dove vederla

La sfida sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente sui seguenti canali televisivi:





• Canale 7 – canale 78 del Digitale Terrestre (Puglia e Basilicata)

• Telerama – canale regionale

• Antenna Sud – canale regionale

Grazie a questa copertura, i tifosi di entrambe le squadre potranno seguire il match comodamente da casa, senza costi aggiuntivi.

📌 Info sintetiche

• Partita: Monopoli-Lecce (amichevole)

• Data: Sabato 9 agosto 2025

• Orario: 20:30

• Stadio: Vito Simone Veneziani, Monopoli

• Diretta TV: Canale 7 (78 DTT Puglia e Basilicata), Telerama, Antenna Sud