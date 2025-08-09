Palermo-Manchester City, il sindaco Lagalla ringrazia il CFG: “Sarà una grande festa”

“Palermo merita giornate come quella di oggi”, così inizia il messaggio pubblicato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Rivolgo il mio ringraziamento al City Group per aver organizzato l’amichevole di stasera tra Palermo e Manchester City”.

“Sarà certamente una grande festa – ha continuato – e, mi auguro, l’antipasto di una grande stagione di soddisfazioni per la squadra, per i suoi tifosi e per il rilancio dello stadio Barbera”.

Infine, un messaggio anche per Pippo Inzaghi, che compie gli anni: “Tanti auguri a Inzaghi per il suo primo compleanno a Palermo. L’abbraccio del Barbera sarà sicuramente il regalo più bello”.







