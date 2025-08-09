Palermo – Manchester City, le formazioni ufficiali

Scelte confermate per il Palermo: sarà 3-5-2. Inzaghi affida la porta a Gomis, davanti a lui il terzetto difensivo composto da Diakitè, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie laterali spazio a Gyasi e Augello. A centrocampo agiranno Gomes, Ranocchia e Segre. Nessun dubbio in attacco: la coppia titolare sarà formata da Brunori e Pohjanpalo.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21)

PALERMO (3-5-2): 1 Gomis; 23 Diakitè, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 11 Gyasi, 6 Gomes, 10 Ranocchia, 8 Segre, 3 Augello; 9 Brunori, 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 22 Bardi, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.





Allenatore: Inzaghi.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): 1 Trafford, 82 Lewis, 5 Stones, 45 Khusanov, 21 Ait-Nouri; 33 O’Reilly, 14 Gonzalez, 52 Bobb, 29 Cherki; 7 Marmoush, 9 Haaland (C).

A disposizione: 31 Ederson, 3 Dias, 4 Reijnders, 6 Aké, 11 Doku, 19 Gundogan, 20 Bernardo Silva, 25 Akanji, 26 Savinho, 27 Nunes, 63 Mukasa.

Allenatore: Guardiola.

ARBITRO: Abisso (Palermo).

AA1: Costanzo (Orvieto).

AA2: Cortese (Palermo).

IV UFFICIALE: Ramondino (Palermo).

