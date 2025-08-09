Palermo – Manchester City, la diretta testuale del match / LIVE
ORE 20.05 – Tutti i calciatori e Filippo Inzaghi vengono chiamati in campo a uno a uno dagli speaker, con l’ovazione dei tifosi al loro ingresso. Coro dedicato all’allenatore del Palermo a cui è stato dedicato l’urlo più potente.
ORE 19.55 – Atmosfera da brividi nel pre partita di Palermo – Manchester City: a poco più di un’ora dall’inizio dell’incontro gli spalti sono già pieni. Sasà Salvaggio dà il via allo spettacolo con un gioco che coinvolge 10 tifosi, messi alla prova nel far arrivare la palla dall’area piccola dell’area di rigore fino al cerchio di centrocampo. Fra pochi minuti la presentazione della squadra.
È il giorno di Palermo–Manchester City. Dopo dieci giorni dall’ultima amichevole contro l’Annecy, i rosanero tornano in campo per un appuntamento di prestigio: al “Barbera” arrivano gli uomini di Pep Guardiola per un vero e proprio evento di lusso. A partire dalle ore 21 la diretta testuale su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21)
PALERMO (3-5-2): 1 Gomis; 23 Diakitè, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 11 Gyasi, 6 Gomes, 10 Ranocchia, 8 Segre, 3 Augello; 9 Brunori, 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 22 Bardi, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.
Allenatore: Inzaghi.
MANCHESTER CITY (4-3-3): 1 Trafford, 82 Lewis, 5 Stones, 45 Khusanov, 21 Ait-Nouri; 33 O’Reilly, 14 Gonzalez, 29 Cherki; 7 Marmoush, 9 Haaland (C), 52 Bobb.
A disposizione: 31 Ederson, 3 Dias, 4 Reijnders, 6 Aké, 11 Doku, 19 Gundogan, 20 Bernardo Silva, 25 Akanji, 26 Savinho, 27 Nunes, 63 Mukasa.
Allenatore: Guardiola.
ARBITRO: Abisso (Palermo).
AA1: Costanzo (Orvieto).
AA2: Cortese (Palermo).
IV UFFICIALE: Ramondino (Palermo).
