GdS – “Palermo, la pista Klinsmann resta calda”. In stallo Verre e Buttaro

Gomis si gioca il posto in queste settimane, nonostante le risposte del precampionato; nel frattempo, il Palermo continua a mantenere attivo l’interesse per Klinsmann con il Cesena. Il portiere desidera trasferirsi al Palermo, le due società negoziano da tempo e alla fine la trattativa potrebbe concludersi inserendo lo stesso Gomis come contropartita per il club romagnolo.

L’attenzione sul mercato in entrata, riporta il Giornale di Sicilia, si è ora spostata sul reparto difensivo, con l’esigenza di individuare un under da affiancare a Ceccaroni. Tra le opzioni prese in considerazione rimane il nome di Veroli, difensore del Cagliari con esperienza in squadre di buon livello.

Tuttavia, il club sardo mantiene una posizione ferma, richiedendo un corrispettivo economico significativo per la cessione e rallentando quindi la trattativa. Sul fronte delle uscite, Saric è prossimo al ritorno ai turchi dell’Antalyaspor, mentre il futuro di Vasic potrebbe ancora essere legato alla Sicilia. Permane uno stallo riguardo a Verre e Buttaro.



