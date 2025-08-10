Palermo, il direttore Osti valuta ancora Veroli e Klinsmann

L’arrivo del portiere Francesco Bardi (33 anni) potrebbe non rappresentare l’ultimo acquisto del Palermo in questa sessione di mercato.

Indipendentemente dalla questione relativa al ruolo di portiere, con Gomis incaricato di garantire le prestazioni necessarie per mantenere il ruolo da titolare (i rosanero, a tal proposito, continuano a monitorare con attenzione il 28enne Jonathan Klinsmann del Cesena), la squadra guidata da Inzaghi necessita di rinforzi under.

È fondamentale reperire un vice Ceccaroni per la fascia sinistra della difesa a tre. Sono in corso valutazioni anche riguardo all’eventuale acquisizione di un sostituto di Augello sulla stessa fascia. Per quanto concerne l’alternativa a Ceccaroni, resta molto attuale il nome di Davide Veroli (22 anni), sotto contratto con il Cagliari.





Il Palermo vorrebbe ottenerlo in prestito, formula finora rifiutata dal club sardo che preferisce monetizzare e cedere il giocatore eventualmente a titolo definitivo o tramite prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. Non è da escludere, inoltre, la possibilità di esplorare soluzioni estere. Per quanto riguarda le uscite, è imminente quella del centrocampista Dario Saric (28 anni).

Il nazionale bosniaco, ormai fuori dai piani tecnici dell’allenatore rosanero Pippo Inzaghi, è vicino a un ritorno in Turchia all’Antalyaspor, club nel quale ha già militato nella stagione 2023/24. Rimangono invece in stand-by le situazioni relative al difensore Alessio Buttaro (22 anni) e al centrocampista Valerio Verre (31 anni), entrambi marginali rispetto al nuovo progetto tecnico. Lo riporta il Corriere dello Sport.