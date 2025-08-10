Palermo e Puma presentano ufficialmente il nuovo away kit per la stagione 2025/26

PUMA e Palermo FC, in occasione delle celebrazioni per il 125° anniversario dalla fondazione del Club, presentano il nuovo Away kit per la stagione 2025–26 che sarà indossato da tutte le formazioni rosanero: un omaggio elegante e identitario alle radici britanniche del Club, con un design che rievoca lo stile delle storiche divise d’inizio Novecento.

Un vero omaggio all’heritage del Palermo FC, dal sapore dichiaratamente vintage, che celebra l’anima cosmopolita e l’audacia culturale che da sempre caratterizzano il capoluogo siciliano. La colorway dominante del nuovo Away kit è il Deep Navy, tonalità molto diffusa nelle uniformi “royal” delle squadre inglesi nei primi decenni del secolo scorso, e impreziosito da dettagli come il raffinato colletto a polo e le finiture con cucitura doppia nella colorway Team Light Pink per un effetto timeless.

Elemento distintivo assoluto è il ritorno in grande stile dello storico logo futurista del Club, che campeggia per la prima volta sulla maglia da gioco. Si tratta del celebre rombo con pallone old style al centro, disegnato nel 1929 dal pittore Pippo Rizzo, esponente del Futurismo siciliano e originario di Corleone. In quei tempi, un simbolo di modernità e avanguardia adottato dal Palermo in alternativa ai tradizionali stemmi araldici, ritenuti all’epoca troppo convenzionali. Quando venne concepito, negli anni Trenta, i loghi non venivano ancora applicati sulle divise da gara.





Oggi PUMA e il Club scrivono una nuova pagina di storia, riportando in campo un emblema che ha lasciato un segno profondo nella memoria visiva del Palermo. Tracce di questo stemma sono infatti custodite ancora oggi al Palermo Museum, tra documenti, tessere sociali e locandine d’epoca. Il nuovo Away kit l incarna così il legame tra storia e innovazione, tradizione e spirito pionieristico. Un vero e proprio manifesto identitario, pronto a vestire rosanero nel corso di una stagione speciale, che celebra 125 anni di orgoglio, cultura e appartenenza.