Galassi: “Meglio di così non poteva andare. La curva del Palermo mi ha emozionato”

Alberto Galassi, consigliere del City Football Group, è intervenuto in mixed zone al termine dell’amichevole tra Palermo e Manchester City, conclusasi con la vittoria degli inglesi per 0-3.

“Meglio di così non potevo immaginarla, questa serata. Abbiamo avuto perfino la luna piena. La partita è andata in onda in circa 60 Paesi. Mi ha emozionato la coreografia della curva con il riferimento agli Oasis: un tributo bellissimo. Chi ha visto la gara ha potuto apprezzare le potenzialità del City, ma soprattutto ha capito che Palermo ha stupito il mondo.”

Galassi ha poi sottolineato l’eccezionalità dell’evento anche dal punto di vista sportivo: “Il City non ha mai fatto amichevoli in Italia, e ha schierato i titolari. Chi è rimasto fuori aveva piccoli problemi fisici. Il campionato inizia tra una settimana, ma hanno scelto di venire qui, si sono divertiti e hanno preso il match sul serio.





“Anche rubare palla al City non è semplice, ma il Palermo ci è riuscito più volte. Entrambe le squadre hanno capito che è stato un test vero, non solo uno spettacolo. Tutti mi hanno detto che si sono misurati davvero”, ha continuato.

Infine, un passaggio sul valore simbolico dell’evento per tutto il gruppo City: “Quando il presidente al-Mubarak si muove con moglie e figli, lo fa per testimoniare cosa rappresenta Palermo per il City Football Group. Una volta dissi che il tango si balla in due, e stasera ci siamo sentiti davvero apprezzati. Credo che chi abbia guardato la partita lo abbia fatto non solo per il Manchester City, ma anche per il Palermo, che ha tifosi in tutto il mondo”.

