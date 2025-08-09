Brunori: “Barbera da brividi. Tocca a noi alimentare questo entusiasmo”

Parla Matteo Brunori. Il capitano del Palermo ha parlato ai microfoni del club nel post partita dell’Anglo-Palermitan Trophy, vinto dal Manchester City con il risultato di 0 – 3.

“Abbiamo avuto questa opportunità, di confrontarci contro un club di caratura mondiale – afferma Brunori -. Per noi è motivo di orgoglio, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto Inzaghi, al di là del risultato che passa in secondo piano. Siamo contenti del lavoro svolto”.

“Il supporto è stato da brividi. Entrare al ‘Barbera’ e vedere questo muro rosanero… – continua -. Tocca a noi alimentare questo entusiasmo e cercare di portare tutta questa gente sempre”.





“Era un test per prepararci anche mentalmente alla prima ufficiale contro la Cremonese – conclude Brunori -. Penso che ci siamo, non vediamo l’ora di iniziare”.

