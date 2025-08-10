Paura per Lo Monaco: l’ex ad del Palermo coinvolto in un incidente stradale

Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato di Palermo e Catania e attuale direttore sportivo dell’Enna, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Palermitano, riportando lesioni multiple in diverse parti del corpo.

Secondo quanto riportato da “Vivi Enna”, Lo Monaco è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni risultano abbastanza serie. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua auto per cause ancora sconosciute. Nel frattempo, l’Enna Calcio ha espresso solidarietà al proprio direttore sportivo attraverso i social.

“Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Nel frattempo faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro, seguendo i tuoi preziosi consigli”, ha scritto la società.



