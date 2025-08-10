TMW – “Claudio Gomes e il Palermo, prove di rinnovo”

Il Palermo sta cercando di blindare Claudio Gomes. Il numero 6 dei rosa, che ieri sera è stato titolare nell’amichevole di lusso contro la sua ex squadra, il Manchester City, è ormai un punto di riferimento imprescindibile per il centrocampo rosanero.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da TMW, il club di viale del Fante sta lavorando al rinnovo del contratto del francese, attualmente in scadenza nel 2027.

Gomes, che si avvicina alle 100 presenze con la maglia rosa, arriva da una delle sue stagioni migliori a Palermo: non solo per i numeri — con 2 gol segnati lo scorso campionato — ma soprattutto per le prestazioni costantemente sopra la sufficienza.





La crescita esponenziale del suo rendimento negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, e per questo motivo il Palermo vorrebbe confermarlo come pilastro della squadra di Inzaghi nella prossima stagione. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE

PALERMO, OSTI VALUTA KLINSMANN E VEROLI

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

PALERMO E PUMA PRESENTANO IL NUOVO AWAY KIT

GALASSI: “MEGLIO DI COSI’ NON POTEVA ANDARE”