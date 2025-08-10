Haaland e la coreografia della Curva Nord: “Sempre un piacere, alla prossima”

A Erling Haaland è piaciuta molto la serata passata a Palermo: il centravanti del Manchester City è stato uno dei protagonisti assoluti dell’amichevole giocata al “Renzo Barbera” e non solo per il gol segnato nel primo tempo.

Le immagini televisive non lasciano infatti dubbi: all’ingresso in campo delle squadre si evince lo stupore nel volto del norvegese, rimasto spiazzato dalla bellezza della coreografia della Curva Nord (omaggio agli Oasis, tifosi del City). Come se non bastasse, il 9 ha pubblicato una foto della coreografia proprio sul suo profilo Instagram, usando come emoji la faccina con gli occhi a forma di cuore.

Inoltre Haaland ha pubblicato un post con le foto della partita e la seguente didascalia: “È sempre un piacere trascorrere del tempo in Italia! Alla prossima volta“.





