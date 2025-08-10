Calciomercato Catania: ufficiale l’acquisto di Aloi. Cicerelli rinnova

Ulteriore innesto per il Catania: gli etnei hanno ufficializzato l’arrivo di Salvatore Aloi dalla Ternana. Il centrocampista ha firmato un contratto biennale e vestirà il rossazzurro per rinforzare la mediana di Toscano in vista della prossima stagione.

Aloi si aggiunge agli innesti già annunciati di Casasola, Donnarumma, Pieraccini, Forte e Rolfini. Buone notizie anche sul fronte rinnovi: Emanuele Cicerelli ha prolungato il suo contratto fino al 2027.

Il fantasista rappresenta un valore aggiunto per i siciliani, reduce da un’annata da protagonista alla Ternana, con 19 gol e 10 assist tra campionato e playoff.





