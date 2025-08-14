Bani: “Col City una serata unica. Haaland è rimasto stupito dall’atmosfera”

Mattia Bani, difensore del Palermo, è stato intervistato per Cronache di Spogliatoio e ha parlato dell’amichevole contro il Manchester City, un evento storico per la squadra rosanero e i tifosi, che hanno riassaporato il grande calcio.

“Haaland è rimasto stupito dall’atmosfera del “Barbera” e dal calore dei tifosi del Palermo per un’amichevole – dice – . È stata una serata unica, da emozioni forti. Mi ha fatto capire davvero cosa siano Palermo e il Palermo”.

“Per i tifosi è stato speciale tornare a vedere dei campioni nel proprio stadio. Vogliamo conservare questo entusiasmo per tutta la stagione. Un giocatore che mi ha stupito? Sono tutti dei top player, ma vedere Cherki da vicino… ha una qualità incredibile”.





“Quelli del City sono stati molto disponibili con noi sia prima che alla fine della partita. Si sono dimostrati grandi persone, oltre che fuoriclasse”, continua.

Bani parla anche di uno dei momenti più curiosi, il colloquio tra Guardiola e Corona a fine gara: “Cosa gli ha detto? Non lo so, ma per Corona sarà stato un momento speciale. È un ragazzo che ha un potenziale enorme. Sono convinto che farà tesoro di quelle parole”.

