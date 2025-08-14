(AGGIORNATO IL 14 AGOSTO, ORE 11.56). Ecco le probabili formazioni di Cremonese – Palermo, match valido per i trentaduesimi della Coppa Italia 2025/26 (appuntamento sabato 16 agosto, alle ore 21.15, stadio “Giovanni Zini” di Cremona):

CREMONESE (3-5-2): Audero; Sernicola, Baschirotto, Bianchetti; Vandeputte, Collocolo, Grassi, Johnsen, Pezzella; Vazquez, De Luca.

Indisponibili: Saro, Tsadjout





Squalificati: /

PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Di Francesco, Magnani

Squalificati: Vasic

Diversi cambi di formazione sono previsti rispetto all’amichevole contro il Manchester City. L’obiettivo è far mettere minuti nelle gambe al maggior numero possibile di giocatori, in vista del debutto in campionato, vero obiettivo della stagione. Inzaghi dovrebbe confermare il 3-4-2-1, ma il sistema di gioco resterà flessibile: nel corso dell’annata, e persino all’interno della stessa partita, potrà trasformarsi in un 3-5-2 a seconda delle esigenze.

DIFESA

In porta esordirà Bardi: l’ex Frosinone prenderà il posto dell’infortunato Gomis, in attesa di novità dal mercato. La principale novità dovrebbe essere Peda, favorito per rilevare Diakité, uno dei due – insieme a Gyasi – ad aver disputato tutti i 90 minuti contro il City. Confermato Bani al centro, mentre sul centrosinistra agirà Ceccaroni.

CENTROCAMPO

Gyasi, impiegato per tutti i 90 minuti contro il Manchester City, potrebbe riposare, lasciando spazio a Pierozzi. Sull’altra corsia dovrebbe agire Augello. Al centro, spazio a Blin, affiancato da uno tra Gomes e Segre, mentre Ranocchia sembra destinato a partire dalla panchina.

ATTACCO

Potrebbe essere arrivato il momento di vedere Palumbo dal primo minuto. Resta da capire se Inzaghi lo schiererà in mezzo al campo o sulla trequarti: contro il City aveva scelto il 3-4-2-1, sistema di gioco in cui l’ex Modena potrebbe tornare a occupare la posizione di trequartista sul centrodestra. In avanti scalpita Le Douaron, vicino al gol contro la squadra di Guardiola, che potrebbe prendere il posto di Brunori. Pohjanpalo va verso la conferma, con Corona pronto a subentrare.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SATYRICUS SCENDE IN CAMPO