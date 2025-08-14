Nikolaou: “A Palermo ho vissuto una stagione particolare, con alti e bassi”

Nikolaou è pronto a ripartire da Bari. Il difensore è intervenuto in conferenza e ha parlato della sua nuova avventura, tornando anche al campionato giocato col Palermo, che lo ha spesso visto tra i protagonisti in negativo.

“Non ho avuto alcun dubbio a scegliere Bari. In Sicilia ho vissuto una stagione non facile, particolare. Ci sono stati alti e bassi“, afferma.

“Il mio obiettivo personale è tornare a giocare al più presto in Serie A, cercherò di farlo col Bari – continua – . Essendo altresì un giocatore del Palermo mi auguro facciano bene anche loro“.





