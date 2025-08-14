Repubblica – “Palermo, caccia al portiere: spunta anche Perin”

È sempre il nodo portiere a tener banco nel mercato del Palermo. Oltre ai soliti nomi, il giornale La Repubblica cita un altro profilo altisonante che potrebbe interessare ai rosa.

“Uno di questi, quello più affascinante e suggestivo potrebbe essere Mattia Perin, totem della Juventus di cui fa parte dal 2018 con soltanto una parentesi al Genoa”, si legge.

Con il trentaduenne di Latina “ci sarebbero stati alcuni contatti e nel frattempo il Sassuolo – una delle pretendenti -, si tira fuori ufficializzando l’acquisito di Arijanet Murić dall’Ipswich Town con la formula del prestito con riscatto, da anni uno dei pilastri della Nazionale kosovara”.





“Anche qui, sliding doors: Grosso potrebbe, infatti, scegliere di modificare le gerarchie e di mettere sul mercato Marco Turati (23 anni), tornato in Emilia dopo i prestiti a Reggina, Frosinone e Monza. Turati piace come caratteristiche e anche per la giovane età: potrebbe presto partire, dunque, l’affondo”.