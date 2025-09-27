Bani: "Il gol? Una bella emozione. Ora ci aspettano due gare molto difficili" ​​

“Partita difficile come tutte quelle di B. Affrontavamo una squadra in salute come noi in uno stadio con molto entusiasmo. Ci sono aspetti da migliorare, ma andare via con un punto da qui è importante”.

Questa l’opinione di Bani dopo il match col Cesena. Il difensore del Palermo ha parlato anche del gol realizzato. “Una bella emozione, spero di farne altri e lo dedico a mia mamma che è venuta a vedermi”.

“Dobbiamo lavorare per dare continuità e da qui alla sosta ci aspettano due gare molto difficili. Venezia? Squadra forte con un organico importante come il nostro, hanno lo stesso obiettivo. Sarà una bella sfida”.







