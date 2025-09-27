Blesa: "Sono felice di aver segnato davanti ai miei tifosi" ​​

Jalen Blesa, attaccante del Cesena, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Palermo. Lo spagnolo ha espresso soddisfazione per il suo primo gol al “Manuzzi”.

“Sono davvero felice di essere riuscito a segnare di fronte a questi fantastici tifosi in questo stadio così bello – ha commentato – Sento la fiducia dell’allenatore e dei compagni e voglio continuare a crescere sempre di più dando sempre il massimo”.

