Blesa: “Sono felice di aver segnato davanti ai miei tifosi”

Redazione 27/09/2025 18:01

Jalen Blesa, attaccante del Cesena, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Palermo. Lo spagnolo ha espresso soddisfazione per il suo primo gol al “Manuzzi”.

Sono davvero felice di essere riuscito a segnare di fronte a questi fantastici tifosi in questo stadio così bello – ha commentato – Sento la fiducia dell’allenatore e dei compagni e voglio continuare a crescere sempre di più dando sempre il massimo”.

