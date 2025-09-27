Inzaghi: "Col Cesena avremmo potuto vincere, avevamo in pugno la partita" ​​

Non riesce la terza vittoria di fila al Palermo che pareggia 1 – 1 contro il Cesena, ma i rosa portano a casa un punto prezioso. Secondo il tecnico Inzaghi, intervenuto nel post partita, nella prima mezzora “avevamo in pugno la partita e pensavo di far gol e vincerla”

“Un punto in rimonta su un campo difficile come questo, però, va bene comunque – spiega -. Avremmo potuto vincerla, ma bisogna avere l’umiltà di accettare il risultato e il punto è un bottino giusto”.

“Il gol era evitabile e poteva ammazzarci, ma avevamo tanta voglia di pareggiarla. Quando non si può vincere portare punti a casa è importante. La squadra ha fatto quel che doveva. L’aspetto positivo è la prima mezzora in cui abbiamo comandato, non era semplice”.







“Grande reazione, comunque. E’ un punto che peserà alla lunga sulla nostra classifica. Non vediamo l’ora che sia martedì”, ha concluso.

