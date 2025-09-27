Inzaghi: “Col Cesena avremmo potuto vincere, avevamo in pugno la partita”
Non riesce la terza vittoria di fila al Palermo che pareggia 1 – 1 contro il Cesena, ma i rosa portano a casa un punto prezioso. Secondo il tecnico Inzaghi, intervenuto nel post partita, nella prima mezzora “avevamo in pugno la partita e pensavo di far gol e vincerla”
“Un punto in rimonta su un campo difficile come questo, però, va bene comunque – spiega -. Avremmo potuto vincerla, ma bisogna avere l’umiltà di accettare il risultato e il punto è un bottino giusto”.
“Il gol era evitabile e poteva ammazzarci, ma avevamo tanta voglia di pareggiarla. Quando non si può vincere portare punti a casa è importante. La squadra ha fatto quel che doveva. L’aspetto positivo è la prima mezzora in cui abbiamo comandato, non era semplice”.
“Grande reazione, comunque. E’ un punto che peserà alla lunga sulla nostra classifica. Non vediamo l’ora che sia martedì”, ha concluso.
“Il gol era evitabile e poteva ammazzarci, ma avevamo tanta voglia di pareggiarla. Quando non si può vincere portare punti a casa è importante. ..questo è un allenatore…Osti compragli un regista di centrocampo a gennaio….per ora arrangianmoci con quelli che abbiamo sotto la guida del Mister..!!!