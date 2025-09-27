Mignani: "Il Cesena se l'è giocata alla pari con il Palermo" ​​

Redazione 27/09/2025 17:35

Parla Michele Mignani. Il tecnico del Cesena è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato 1 – 1 contro il Palermo. L’ex tecnico rosanero si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini.

“A volte non è tanto il risultato che devi leggere, ma atteggiamento, concentrazione e spirito e ci sono tante cose positive nella partita di oggi – ha dichiarato -. Il Cesena se l’è giocata alla pari con il Palermo. Ho tanti ragazzi in gamba che si allenano in maniera seria e ne sono felice”.

La sensazione che ho avuto è che il Palermo è più consapevole e sereno – ha aggiunto -. Conosco bene Inzaghi: riesce a creare mentalità ed entusiasmo. L’anno scorso avrebbe faticato a reagire dopo il gol subito, quest’anno invece l’ha fatto pareggiando la partita”.

1 thought on “Mignani: “Il Cesena se l’è giocata alla pari con il Palermo”

  1. da leggere con attenzione l’intervista di Mignani – è un elogio a Palermo, specialmente se dice “Cesena se l’è giocata alla pari con il Palermo” – ma anche su altri punti

