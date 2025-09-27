Mignani: “Il Cesena se l’è giocata alla pari con il Palermo”
Parla Michele Mignani. Il tecnico del Cesena è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato 1 – 1 contro il Palermo. L’ex tecnico rosanero si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini.
1 thought on “Mignani: “Il Cesena se l’è giocata alla pari con il Palermo””
da leggere con attenzione l’intervista di Mignani – è un elogio a Palermo, specialmente se dice “Cesena se l’è giocata alla pari con il Palermo” – ma anche su altri punti