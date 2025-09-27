Venezia, Adorante: "Col Palermo sarà una partita bellissima" ​​

Andrea Adorante è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 2 – 0 del Venezia contro lo Spezia. L’attaccante arancioneroverde ha commentato il momento della squadra e ha parlato anche del prossimo impegno in campionato, il turno infrasettimanale contro il Palermo, in programma martedì alle 20:30.

“Contro il Palermo sarà una partita bellissima, da affrontare con la consapevolezza dei nostri mezzi – ha dichiarato Adorante -. Dovremo metterci più cattiveria, perché non abbiamo ancora espresso il nostro 100%”.

L’attaccante ha poi sottolineato l’importanza del successo contro lo Spezia: “Una vittoria importantissima, che ci dà la possibilità di crescere ulteriormente, soprattutto dopo un periodo complicato. Sto lavorando per tornare al gol su azione. Sono contento di quello che sto facendo: va bene così”.







