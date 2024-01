Bari, in tre fanno differenziato in vista del Palermo: il report

Sono giorni difficili per il Bari. La squadra di Marino è stata contestata dai tifosi dopo la sconfitta casalinga contro la Reggiana e ora il tecnico si ‘gioca’ la panchina nella gara contro il Palermo.

I ‘Galletti’ si sono ritrovati al San Nicola per la seduta d’allenamento giornaliera e in tre hanno svolto un lavoro differenziato: si tratta di Aramu, Di Cesare e Diaw. Assenze pesanti per il Bari, che arriva a Palermo con questo ‘fardello’.

Il Bari ha in programma una seduta di lavoro mattutina, mentre giovedì la squadra sbarcherà all’ora di pranzo nel Palermitano dove, nel pomeriggio, sosterrà la seduta di rifinitura pre-gara.

