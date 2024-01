Palermo, Diakité si presenta: la conferenza stampa / LIVE

Diakité si presenta. Il nuovo terzino del Palermo, che è stato acquistato dalla Ternana per sostituire Mateju (ceduto allo Spezia), interviene in conferenza stampa per raccontare la trattativa che lo ha portato in rosa e le prime sensazioni di squadra.

ORE 15.01 – “C’era qualcosa, ma non è andata a termine. Ho avuto contatti con il diesse Rinaudo e sono rimasto a Terni, ma oggi sono qua a Palermo”.

“La mia prima partita da professionista l’ho fatta contro il Palermo, era il destino. Oggi, come prima, Palermo è Palermo: tutti lo sanno. Andare in Serie A? Perché no”.

