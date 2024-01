Il sogno spezzato del calcio cinese: tra ascesa e repentine cadute

Il calcio in Cina sembrava destinato a diventare una nuova superpotenza mondiale dello sport. Eppure, dopo un’iniziale fase di rapida espansione e la presenza di personaggi illustri, il percorso si è interrotto bruscamente. In questo articolo, esploriamo come è iniziato tutto, quali star hanno attraversato il confine cinese, la situazione attuale del campionato, l’ipotetica influenza di Messi e Ronaldo, e dove tutto questo ha portato il calcio nel paese del Dragone.

L’alba del pallone in terra cinese

Il primo calciatore fa la sua apparizione in Cina nel 1913, con la nascita della rappresentativa calcistica nazionale, gestita dalla federazione cinese. Da allora, il calcio inizia lentamente a radicarsi nella cultura sportiva del paese, ma è solo con l’esplicito interesse del presidente Xi Jinping che si registra un vero e proprio slancio per il gioco del calcio. Nel 2015, con l’annuncio di un ambizioso piano di riforme in 50 punti, la Cina mirava a trasformare la sua nazionale in una delle potenze mondiali entro il 2030.

I giganti del campo attraversano la muraglia

La Super League cinese ha attratto diverse stelle del calcio internazionale, entusiaste di prendere parte a un progetto ambizioso e, in molti casi, molto remunerativo. Nomi del calibro di Carlos Tevez, Hulk e Paulinho hanno reso l’idea del calcio cinese più allettante, offrendo alla lega una visibilità senza precedenti e la speranza di una rapida crescita qualitativa.

Riflettori spenti sul campo da gioco cinese

Dopo un periodo di intenso clamore e investimenti, la Chinese Super League si trova ora in una fase di stallo. La crisi finanziaria, i problemi legati alla gestione del campionato e le difficoltà incontrate dalle squadre cinesi nei tornei internazionali hanno portato a un momento di riflessione sul futuro del calcio nel paese. Nonostante queste incertezze, il Wuhan Three Towns FC, fondato meno di dieci anni fa, è riuscito a vincere il campionato con una scalata sorprendente.

Le speranze della Cina di qualificarsi per i mondiali di calcio del 2026 si assottigliano dopo una serie di prestazioni deludenti della squadra nazionale maschile. La recente parità ottenuta con la Malesia e la sconfitta per 1-0 contro la Siria hanno sollevato nuovi dubbi sul percorso di sviluppo calcistico nel paese. Pur essendo aumentate le possibilità di qualificazione nell’allargato torneo del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, le prestazioni recenti hanno evidenziato come la Cina si sia attestata in una posizione media-bassa nel calcio asiatico. Gli sforzi della squadra e l’atteggiamento di alcuni giocatori durante i match di qualificazione sono stati oggetto di critiche da parte del pubblico e dei media. Il centrocampista Xie Pengfei resta una delle poche note positive, con giocate incisive che rianimano una linea offensiva in difficoltà. Tuttavia, problemi legati alla governance calcistica del paese e inchieste su figure chiave dell’associazione alimentano la crisi. La ricostruzione della base e un ripensamento sulla formazione dei giovani sono ritenuti essenziali per uscire dall’impasse e finalmente sfruttare il vero potenziale del calcio cinese.

Insomma, sembra proprio una scommessa persa per il calcio cinese. Le scommesse che puoi vincere invece le trovi leggendo le recensioni aggiornate su capitancasino.net.

Messi e Ronaldo: nuove prospettive per il futuro?

Le voci riguardo l’arrivo di Lionel Messi o Cristiano Ronaldo nella super league cinese hanno spesso alimentato le discussioni dei tifosi ma sono per lo più sempre rimaste pura utopia. Tuttavia, eventi sempre più frequenti sembrano avvicinare le due stelle del calcio mondiale alla seconda economia più potente del mondo.

I recenti piani del club saudita Al-Nassr FC, che vede tra le sue fila il celebre calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, di disputare delle amichevoli in Cina sono stati rimandati. Gli organizzatori hanno annunciato martedì che la tournée è stata posticipata a causa di un infortunio occorso all’ex giocatore del Real Madrid. Le partite erano previste nella città meridionale di Shenzhen, dove Al-Nassr avrebbe dovuto affrontare lo Shanghai Shenhua il 24 gennaio e il Zhejiang FC il 28 gennaio. Tuttavia, a causa delle condizioni fisiche di Ronaldo, è stato comunicato che l’attaccante di Madeira “non sarebbe stato in grado di giocare”.

L’imminente tour internazionale della squadra di Lionel Messi, l’Inter Miami, si preannuncia come un vero e proprio girovagare globale, con tappe fissate in El Salvador, Arabia Saudita, Giappone e Hong Kong. Questo non solo metterà alla prova la squadra durante la pre-stagione, ma aggregherà sostanziose “Air Miles” al già ben fornito conto viaggi di Messi. A quanto riportato dal giornalista argentino Gastón Edul, durante la finestra internazionale di marzo, l’iconico calciatore e la sua nazionale, l’Albiceleste, si dirigeranno in Cina. Qui disputeranno due partite amichevoli: una contro la squadra nazionale cinese e l’altra contro un’avversaria europea ancora da annunciare. I match si terranno in due delle città più note del paese: Pechino e Hangzhou.

Il calcio in Cina rimane una grande promessa non ancora mantenuta. Nonostante l’ingresso di celebri giocatori e la volontà politica di fare della Cina una superpotenza calcistica, la strada verso il successo si è rivelata più tortuosa del previsto. Tra sogni infranti e realtà complicate, il mondo attende di vedere se il gigante asiatico riuscirà a invertire la rotta e realizzare il sogno di un calcio cinese competitivo sul palcoscenico internazionale.