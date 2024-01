Caso, fine della telenovela? C’è l’accordo fra Cremonese e Frosinone

Ora sì che Giuseppe Caso è pronto a lasciare Frosinone. L’esterno d’attacco, messo sul mercato dai gialloblù dall’inizio della sessione di calciomercato invernale, è indirizzato alla Cremonese, in Serie B.

Intanto, c’è l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo fra Cremonese e Frosinone. I lombardi stavano cercando rinforzi di alto livello per puntare alla promozione; mentre i ciociari dovevano ‘liberarsi’ di Caso perché gli esterni nella rosa di Di Francesco sono addirittura otto.

Manca ancora un ultimo gradino. Come scrive Gianluca di Marzio, Caso sta prendendo alcune ore per decidere se accettare o meno. L’esterno avrebbe voluto proseguire in Serie A (da lui effettivamente conquistata), ma altre offerte concrete non sono arrivate.

