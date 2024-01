Violenza gravissima, il giocatore scappa con i figli | L’orribile dramma in pieno giorno

Le scene a cui abbiamo assistito sui campi da calcio in questi giorni hanno avuto dell’incredibile: ecco cos’è successo. In alcuni casi, purtroppo, la situazione sfugge di mano, dando vita a episodi che sono contrari a ogni valore dello sport.

Il calcio a cui assistiamo al giorno d’oggi è in costante cambiamento. Guardando indietro di qualche decennio, però, ci possiamo rendere conto di come le cose siano effettivamente cambiate per riadattarsi in un nuovo stato di equilibrio. Ciò si può intendere facilmente dando uno sguardo alla Serie A.

Anzi, lo scostamento si evince in maniera ancora più limpida se valutiamo le differenze che intercorrono tra il nostro campionato e quelli esteri. All’inizio degli anni 2000 la Serie A vantava ancora squadre capaci di attirare giocatori tra i più grandi della storia del calcio.

Il momento di massimo splendore si potrebbe ricondurre alla Champions League del 2003, in cui Inter, Juventus e Milan si ritrovarono insieme in semifinale, con i rossoneri che hanno avuto la meglio sulla squadra bianconera nella finale disputata all’Old Trafford di Manchester.

È proprio la Premier League che nel corso del tempo ha saputo ricostruirsi, gettando le basi per un futuro brillante. Le disponibilità economiche dei club d’oltremanica sono quasi uniche sullo scenario mondiale, e i talenti migliori del mondo desiderano giocare nel campionato inglese.

La cultura del football fa qualche passo indietro

Per arrivare al momento in cui ci troviamo oggi, la Premier League ha seguito una programmazione seria e intelligente. Fino a qualche anno fa, poi, uno dei problemi del calcio inglese era quello degli hooligans.

Con una serie di misure ferree, anche le violenze allo stadio sono state limitate. Purtroppo, però, quanto accaduto nell’ultima giornata di FA Cup ci ha fatto tornare tristemente indietro di molti anni. Il tutto si è consumato sul campo del West Bromwich.

Gli avvenimenti in FA Cup

Arrivati a circa 12 minuti dalla fine, sul 2 – 0 per il Wolverhampton, i tifosi hanno incominciato a riversarsi in campo, aggredendo i supporters della frangia opposta. In poco tempo si è scatenato il caos: molti tifosi sono rimasti feriti a sangue e i giocatori si sono fiondati verso le panchine di corsa.

La scena più triste è quella di Kyle Bartley, il quale si è fiondato verso gli spalti per recuperare suo figlio, prendendolo in braccio per difenderlo dalla violenza che stava prendendo luogo sulle tribune e sul rettangolo di gioco.