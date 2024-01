Chi è Salim Diakité, il nuovo difensore del Palermo

Salim Diakité è il rinforzo perfetto per la difesa del Palermo. Le caratteristiche principali del giocatore nato in Francia il 3 giugno del 2000 sono la duttilità e la fisicità, che lo rendono un difensore affidabile e in costante miglioramento.

La carriera di Diakité inizia nel vivaio del Mantois per poi trasferirsi in Italia, nel 2019, alla Olimpia Agnonese (Serie D Girone F). In Molise disputa 24 partite in campionato e una in Coppa, poi nell’estate 2020 si trasferisce al Teramo, dove colleziona 26 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Durante questa esperienza incrocia per la prima volta il Palermo e fa una bellissima impressione nonostante la giovane età.

È col trasferimento alla Ternana che comincia la ‘scalata’ di Diakité. Con la maglia delle ‘Fere’ colleziona 72 presenze, tutte tra Serie B e Coppa Italia, segnando quattro gol. Il francese si impone come uno dei migliori difensori della categoria, nonostante le difficoltà della squadra. In questa metà stagione ha già segnato tre reti, mettendo a referto anche due assist.

Diakité, di piede destro, nasce come difensore centrale. Col Teramo, però, vista la grande fisicità e facilità di corsa, inizia a giocare qualche partita sulla fascia destra ma è con la Ternana che prende più confidenza col ruolo. In prevalenza è stato schierato come ‘braccetto’ della difesa a tre ma può agire anche come quinto, centrale ed esterno in una difesa a quattro. Toccherà a Corini trovare la collocazione giusta per un giocatore che sa fare tante cose e bene.

