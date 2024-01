L’allenatore del Miedzi Legnica a lezione da Corini: “Occasione straordinaria”

Radosław Bella, allenatore del Miedzi Legnica (squadra della massima divisione polacca), la scorsa settimana è stato ospite del Palermo nell’ambito del corso Uefa Pro. Il tecnico ha svolto uno stage, seguendo gli allenamenti di Eugenio Corini e il modus operandi dello staff tecnico rosanero.

La licenza Uefa Pro è l’ultima qualifica per allenatori che ambiscono a un profilo internazionale e durante il corso è previsto uno stage in una squadra professionistica. Bella ha scelto il Palermo e sul sito ufficiale del club polacco ha racconta l’esperienza in Sicilia: “È stata un’occasione straordinaria. Ho avuto tre incontri con Eugenio Corini: abbiamo parlato molto dell’impatto dell’allenatore sulla squadra”.

Il tecnico del Miedzi Legnica ha seguito la preparazione del Palermo al match contro il Modena e ha avuto modo di capire il funzionamento dello staff tecnico rosanero, soprattutto sull’approccio alla partita.

