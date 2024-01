Palermo, ufficiale l’acquisto di Diakité: contratto fino al 2028

Ora è ufficiale: Salim Diakité è un nuovo calciatore del Palermo. Il difensore francese si trasferisce dalla Ternana a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2028. Indosserà la maglia numero 23.

Diakité piace al Palermo da questa estate ma la Ternana ha sempre fatto ‘muro’. Anche nella sessione invernale è stata una trattativa lunga, che si è conclusa per una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Il difensore è un under (classe 2000), quindi non va a occupare lo slot da over lasciato libero da Mateju.

CHI È SALIM DIAKITÉ

LA NOTA DEL PALERMO

Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dalla Ternana Calcio le prestazioni sportive di Salim Diakité. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 23, si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2028. A Salim il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

LEGGI ANCHE

