Catanzaro – Palermo, le probabili formazioni: c’è Soleri in attacco

(AGGIORNATO IL 24 GENNAIO, ORE 11.00). Ecco le probabili formazioni di Catanzaro – Palermo, match valido per la 22a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento venerdì 24 gennaio, alle ore 20.30, stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro):

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

Indisponibili: Ghion, Brignola

Squalificati: /

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson (Ranocchia), Gomes, Segre; Insigne, Soleri, Di Francesco.

Indisponibili: Desplanches, Lucioni

Squalificati: Brunori

Eugenio Corini sceglie la strada della continuità. A Catanzaro dovrebbe essere confermata gran parte della formazione che ha battuto il Modena. La più grande novità riguarda l’attacco: Brunori è squalificato, al suo posto dovrebbe giocare Soleri, ‘eroe’ dell’ultima partita. Out anche Lucioni e Desplanches, entrambi infortunati.

DIFESA

In porta c’è Pigliacelli mentre a destra è confermato Graves, sempre più a suo agio sulla fascia. La coppia centrale è composta da Nedelcearu e Ceccaroni mentre sulla sinistra spazio ancora a Lund.

CENTROCAMPO

Henderson sembra in crescita, ha ben giocato contro il Modena e va verso la conferma. Il nuovo acquisto Ranocchia, quindi, dovrebbe andare in panchina, così come Coulibaly. Al centro c’è Gomes mentre sul centrosinistra è intoccabile Segre.

ATTACCO

Brunori è indisponibile per squalifica, quindi c’è Soleri in prima linea per sostituirlo. Ai lati del 27 rosanero dovrebbero agire Insigne sulla destra e Di Francesco a sinistra.

