Mateju saluta Palermo: “Non è facile andare via. Ringrazio la città”

Ales Mateju saluta Palermo. Il difensore ha pubblicato un post sui social per ringraziare la città e i tifosi, confermando formalmente il trasferimento allo Spezia: mancano soltanto i comunicati ufficiali dei due club.

“Ringrazio tutta la città e la squadra del Palermo, non è facile per me andare via, ho conosciuto una grande città, tifosi e compagni. Auguro a tutto il Palermo il meglio per il futuro“, scrive Mateju.

Mateju ha rescisso il contratto che lo legava al Palermo fino a giugno 2024, ha svolto le visite mediche con lo Spezia e nelle prossime ore firmerà un contratto fino al 2025. Termina dopo un anno e mezzo, quindi, l’esperienza del difensore in Sicilia: sono state 51 le presenze in rosanero.

