Palermo, arriva Salim Diakité: visite mediche, poi firma e ufficialità

Dopo Ranocchia tocca a Diakité. Il Palermo si prepara ad ufficializzare tra domani e giovedì il secondo acquisto della sessione invernale di mercato: in Sicilia arriva Salim Diakité dalla Ternana che era già stato richiesto nelle scorse finestre per le trattative.

Il difensore francese oggi dovrebbe sostenere le visite mediche, scrive il Giornale di Sicilia ed essendo un 2000 non intaccherà la lista Over (qui le cifre dell’affare). Corini trova così un jolly per la difesa che può agire al centro o sull’esterno.

E proprio il terzino destro Mateju è pronto a salutare per trasferirsi allo Spezia, anche lui oggi svolgerà le visite di rito. Rosa che rimangono interessato a Caso, mentre viene scartata l’ipotesi Loizou ormai vicino all’Heerenveen.