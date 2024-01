Ferrero: “Tifosi presi in giro. Costretto a vendere la Samp ma non ho visto un euro”

“Il loro avvocato dice che non hanno fatto un affare, ma chi glielo ha detto di prendere la Sampdoria? Hanno preso in giro i tifosi“. Sono le dichiarazioni shock di Massimo Ferrero sulla trattativa per la cessione della Sampdoria a Radio Cusano Campus.

L’ex patron usa parole dure. “Questi se la sono suonata e ballata, è stata fatta una cosa che non si può fare. Perchè non è stato firmato nessun contratto, non si è fatto niente, si sono basati sulla mia parola dopo che mi ha chiamato una televisione di Genova e c’erano 400 tifosi sotto la sede. Io avevo appena preso minacce e dissi che avevamo venduto. Ero spaventato. Non mi hanno costretto perchè non mi hanno puntato la pistola, ma c’eravamo quasi“.

“Detto questo se tu vendi devi essere pagato. E qui non ho visto neanche un euro. Nè a me nè al trustee nè a nessuno. Ora ho il 21% di azioni? Neanche so perché il mio percorso alla Sampdoria è finito. Volete tagliare il nastro a Bogliasco? Pagate. Tutti buoni a farlo col sedere degli altri”, conclude.