Delio Rossi a Repubblica: “Palermo in A? Un mezzo miracolo con questa rosa”

“Corini può trovare il sistema per far giocare insieme Soleri e Brunori“. Lo dice Delio Rossi intervistato da Tullio Filippone su Repubblica. L’ex allenatore analizza il campionato e la situazione dei rosa.

“Palermo in un campionato molto equilibrato dove non ci sono altre corazzate, può avere possibilità di giocare per le prime posizioni – spiega -. Rosa? Sì, manca la qualità in alcuni reparti. Penso che manchi qualcosa a centrocampo e anche dietro la situazione non è il massimo”.

“Con questa rosa farebbe un mezzo miracolo. Se invece resta in B non sarebbe anormale”. Poi i ricordi passati. “Non telefono, non partecipo alle trasmissioni, forse sono un po’ orso. Ma so che a Palermo mi vogliono bene“.