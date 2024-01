‘Già allena in Serie A’: Roma, nasce un nuovo progetto | Spunta il nome del prossimo tecnico

Dopo l’esonero di José Mourinho, sono state molte le reazioni: ma qual è veramente l’obiettivo per la panchina giallorossa? Sono stati tanti i nomi che sono stati fatti per il post Special One, ma nonostante l’approdo di De Rossi le cose sembrano tutt’altro che decise.

Raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati non è mai semplice. Ciò assume una rilevanza ancora maggiore in alcuni ambiti, come quello dello sport. In un contesto di questo tipo, per ottenere risultati bisogna puntare su prestazioni atletiche di altissimo livello.

Non è per nulla semplice riuscire a creare le condizioni adatte al successo. Nel calcio, poi, le persone che intervengono per costruire queste condizioni sono tante. La dirigenza deve riuscire ad assemblare un team fatto di persone competenti che abbiano anche le qualità personali necessarie.

Il management deve essere abbastanza esperto da capire chi posizionare in tutti i ruoli chiave. Certo, è importante investire per avere i giocatori tecnicamente migliori, ma questo non basta. Molto ruota intorno alla figura dell’allenatore.

Chi siede in panchina, infatti, ha la responsabilità finale per la gestione della squadra sul campo. In fin dei conti, è sul rettangolo verde che le partite si vincono o si perdono. Quando gli obiettivi non si riescono a raggiungere, l’unica alternativa sembra quella di esonerare l’allenatore.

Gli esoneri e i nuovi arrivati

Fino a qualche tempo fa, bisogna sottolinearlo, in Italia c’erano alcuni presidenti molto avvezzi all’esonero. Ultimamente questo ritmo sembra calato. Quando i risultati non arrivano, però, la scelta sembra obbligata.

Così, dopo la sconfitta contro il Milan, la Roma ha esonerato José Mourinho. L’allenatore portoghese è stato sostituito dalla bandiera Daniele De Rossi, ma ancora non è ben chiaro se si tratti di un ruolo da traghettatore o meno. Di certo, quanto ottenuto dai giallorossi in stagione non sembra per nulla soddisfacente.

Ipotesi per il post De Rossi

Così, i nomi per il post De Rossi si sono sprecati. Uno in particolare sembra avere attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Si tratta di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, da tempo accostato a squadre più blasonate in Italia e all’estero.

Sul suo arrivo è intervenuto anche Pietro Castellitto, attore tifoso della Roma, il quale ha sottolineato che l’approdo nella capitale sarà difficile per chiunque provi a sedersi sulla panchina del club. Vedremo dunque quali saranno i primi segnali sull’operato di De Rossi.