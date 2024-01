Palermo, Mateju dà l’addio: il calciatore è già a La Spezia

Ales Mateju cambia squadra: il terzino destro è già arrivato a La Spezia e ha svolto le visite mediche con il club bianconero come riporta il quotidiano Cittadellaspezia.com.

Mateju era scadenza a giugno 2024 con il Palermo: un amore mai sbocciato con la piazza, che lo ha anzi spesso preso di mira come “pupillo di Corini” per prestazioni spesso non all’altezza. Il calciatore rescinderà il contratto e si legherà poi con lo Spezia.

Mateju ha giocato con il Palermo 50 partite tra la stagione scorsa e quella in corso: lascia i rosanero e raggiunge l’ex compagno di squadra Elia. Dalla promozione in Serie A il suo obiettivo sarà adesso salvarsi con lo Spezia.