Palermo, altra ‘invasione’ rosa: già finiti i biglietti per il settore ospiti a Catanzaro

Sono andati a ruba i biglietti per il settore ospiti a Catanzaro. I tifosi del Palermo hanno preso d’assalto l’edicola di piazza Castelforte – l’unico punto vendita ‘fisico’ visto che non era prevista la vendita online – e i 750 ticket messi a disposizione dalla società di casa sono finiti in poco tempo.

C’è sempre una grande risposta dei tifosi del Palermo, soprattutto per le gare in trasferta. Il settore ospiti dello stadio “Ceravolo” – che ha una capienza ridotta a 750 posti sugli oltre 2.000 effettivamente disponibili – è andato sold-out in mezz’ora, a dimostrazione del fatto che il popolo rosanero ci crede e vuole sostenere la squadra ovunque.

‘L’invasione’ di Catanzaro segue quella di Cittadella. Per la prima gara del 2024 erano 1.500 i tifosi del Palermo presenti al “Tombolato” per sostenere la squadra. E sono state tantissime le trasferte con ‘maree’ di supporter nei settori ospiti.

