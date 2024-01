Catanzaro – Palermo, ecco dove si potranno comprare i biglietti per il settore ospiti

Sono in vendita i biglietti validi per l’accesso al settore ospiti dello stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, in occasione della gara campionato di Serie B Catanzaro – Palermo, in programma venerdì 26/01/2023, alle ore 20:30. I tagliandi saranno disponibili a partire da martedì 23 gennaio alle ore 15.00 fino alle ore 19.00 di giovedì 25 gennaio al prezzo di 15,00 euro, più diritti di prevendita, presso il punto vendita del circuito “TICKETONE” di Palermo: “LA TUA EDICOLA” – Piazza Castelforte.

La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto, insieme al documento identità in corso di validità. Non è prevista vendita online.

La vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Sicilia, su disposizioni del GOS, sarà riservata solo ed esclusivamente per i tagliandi del settore ospiti, con divieto di acquisto per tutti gli altri settori dello stadio.

