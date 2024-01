Dazn sblocca partite e contenuti gratis: tutte le info e come accedere

Importante novità per gli appassionati di calcio e non solo. Dazn offre l’accesso a selezionati contenuti ed eventi sportivi premium, live e on-demand, senza la sottoscrizione di un abbonamento.

Il primo match visibile in modalità free in Italia sarà la sfida di Fa Cup tra Tottenham e Manchester City in programma venerdì 26 di gennaio, successivamente in app anche le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, tra cui l’attesissimo incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo. Poi ci saranno dagli highlights, ai format originali on-demand fino a una selezione di partite di calcio in diretta come La Liga, Liga Portugal e FA Cup; spazio anche per il multisport con la CEV Champions League di Volley maschile e femminile.

Partite gratis su Dazn, come accedere

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare sul sito e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.

I primi eventi sportivi visibili

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

LEGGI ANCHE

PALERMO, SQUALIFICA E MULTA PER BRUNORI