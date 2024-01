Ricoverato in ospedale: condizioni precipitate all’improvviso | La società si è messa in moto

Le condizioni del calciatore sono peggiorate all’improvviso, ma tutto è stato mantenuto in segreto: ecco cosa è successo. Non sempre chi sta fuori dal campo ha l’immagine completa di ciò che accade dentro agli spogliatoi. Ecco le condizioni di salute del giocatore.

I club di calcio sono composti da tanti professionisti, ognuno dei quali ha una grossa responsabilità. Certo, a scendere sul campo e a ottenere i risultati sono sempre i calciatori. Coloro che si ritrovano sul rettangolo verde, però, hanno una guida che è responsabile per le loro prestazioni.

Quello dell’allenatore è un ruolo molto complicato, poiché deve mettere tutto il team, e non solo gli undici che scendono in campo, nelle condizioni di vincere. Ovviamente si tratta di un lavoro che è impossibile svolgere da soli.

Per questo motivo ogni società si attrezza con i migliori professionisti in ambito atletico e medico, per poter monitorare quotidianamente lo sviluppo e lo stato di salute degli atleti. In alcuni casi, però, proprio lo staff medico ha un ruolo fondamentale.

Basti pensare a quando si verificano grossi infortuni, in cui i tempi di recupero si allungano e le terapie devono essere costruite su misura sul singolo calciatore. Nelle ultime ore una notizia ha fatto il giro del mondo. A quanto pare un giocatore si è ritrovato in una situazione molto pericolosa.

Un problema medico molto preoccupante

Quando si tratta di avere a che fare con la salute degli atleti, tutto diventa ancora più complicato. Il corpo dei calciatori è sottoposto a uno stress quotidiano che, in caso di mala gestione, può portare a problemi sul lungo periodo.

In altri casi, poi, le cause sono esterne rispetto al rettangolo di gioco. Un esempio è quanto accaduto a Gonçalo Ramos, ex Benfica ora in forza al Paris Saint Germain. Il portoghese, infatti, ultimamente si è visto poco sul campo.

I dettagli della malattia

Le sue condizioni di salute sono rimaste nascoste, ma ora la verità è venuta fuori. A quanto pare, infatti, Ramos è stato colpito da una gastrointerite piuttosto violenta che ha portato addirittura al ricovero in ospedale del giocatore. Questo virus ha causato anche una grave perdita di peso.

Lo staff medico si è subito coordinato con quello della sua ex squadra, il Benfica, per poter proporre la migliore terapia possibile a Gonçalo Ramos. Il portoghese sembra ora in via di recupero, e il PSG si augura di ritrovarlo presto in campo.