Palermo Primavera, Di Benedetto squalificato: salterà la Salernitana

Momento no per il Palermo Primavera: i rosa vengono da due sconfitte consecutive e il tecnico Stefano Di Benedetto è stato espulso durante il match contro il Cesena per qualche protesta di troppo.

Di Benedetto è stato squalificato per una giornata, salterà dunque il match contro la Salernitana in programma sabato 27 gennaio.

IL COMUNICATO

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI BENEDETTO Stefano (Palermo): per avere, al 18° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale entrando sul terreno di giuoco.