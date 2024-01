Pallone d’Oro Serie C, domina l’Avellino e c’è il Messina. Catania fuori dalla top10

Si è chiusa la terza parte del sondaggio per il Pallone d’Oro della Serie C con i giornalisti e i tifosi che hanno espresso la loro sui migliori giocatori del Girone C.

L’iniziativa è stata organizzata da Time2play.com che ha raccolto circa 1.200 pareri: il 61% provenienti dai tifosi, il restante 39% dai giornalisti.

Castellini, Zammarini e Di Carmine sono i calciatori del Catania che hanno ricevuto più preferenze ma si piazzano dopo la top 10 che vede dominare l’Avellino. Sul podio 3infatti Lorenzo Sgarbi (0,67%), poi Marco Armellino (0,61%) e Simone Ghidotti (0,57%).

Per il Messina due giocatori nella graduatoria, rispettivamente al quarto e quinto posto: si tratta del portiere Ermanno Fumagalli e l’attaccante Michele Emmausso.