Perdono le favorite: Catania e Padova escono sconfitte dalle semifinali d’andata di Coppa Italia Serie C. Gli etnei hanno perso in casa del Rimini, stesso risultato per i veneti, che hanno perso in casa della Lucchese.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 24 gennaio 2024

Lucchese – Padova: FINALE 1 – 0

Rimini – Catania: FINALE 1 – 0