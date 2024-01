Palermo, ufficiale la cessione di Mateju: ha firmato con lo Spezia

Ales Mateju lascia ufficialmente il Palermo e si trasferisce allo Spezia. Il difensore è stato ceduto a titolo definitivo al club ligure, con cui ha firmato un contratto di sei mesi, con opzione per il rinnovo.

Il prolungamento arriverebbe per Mateju in caso di salvezza, che lo Spezia spera di raggiungere dopo un girone d’andata negativo. La squadra di D’Angelo è ultimo, a tre punti dalla zona playout.

Mateju arriva quindi per portare esperienza in difesa. I rosa lo hanno salutato augurandogli buona fortuna, e il giocatore aveva ammesso quanto fosse “difficile lasciare una città come Palermo“.

Benvenuto tra le Aquile Ales! 🦅 pic.twitter.com/VNwroGpeNh — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) January 24, 2024

LEGGI ANCHE

IL PALERMO USA LA TESTA SOLO IN ATTACCO

PALERMO, LA PROBABILE FORMAZIONE COL CATANZARO