Serie C, recupero Picerno – Catania: ecco quando si gioca

Dopo il rinvio per neve di Picerno – Catania, la Lega Pro comunica che il recupero della 3a giornata di ritorno del girone C di Serie C si giocherà martedì 6 febbraio, alle ore 14.

Inizialmente, il match fra Picerno e Catania si sarebbe dovuto giocare il 20 gennaio, ma le condizioni meteo non lo hanno permesso.

Quello fra Picerno e Catania sarà un match importante per entrambe: con una vittoria, i lucani avrebbero la possibilità di riprendersi il secondo posto (accorciando anche sulla Juve Stabia che ha pareggiato), mentre il Catania entrerebbe in zona playoff al decimo posto (scavalcando il Latina).