Catanzaro – Palermo, arbitra Baroni: il “talismano” dei rosanero

Cinque vittorie su cinque. Sono questi i precedenti particolarmente fortunati del Palermo con l’arbitro Niccolò Baroni, che è stato designato per la trasferta dei rosanero a Catanzaro di venerdì sera alle ore 20.30.

I cinque precedenti incontri risalgono sia agli scorsi campionati di Serie B che a quelli, sempre in cadetteria, di diversi anni fa. Le sfide più recenti sono quelle contro il Venezia (di settembre scorso), in cui il Palermo ha vinto 3-1, e contro il Benevento (dello scorso campionato), in cui i rosa avevano vinto di misura.

Prima ancora, nel 2018 e nel 2017, il Palermo vinse contro il Carpi, la Salernitana e la Pro Vercelli: in tutti e tre i match c’era Baroni ad arbitrare.

Venerdì sera incontrerà ancora il Palermo e insieme a lui ci saranno gli assistenti Cecconi e Cipriani, il Quarto Uomo Grasso e al Var Gariglio e Abbattista.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DI CATANZARO – PALERMO

BARONI

CECCONI – CIPRIANI

IV: GRASSO

VAR: GARIGLIO

AVAR: ABBATTISTA

LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH